Roma storie vere contro l’AI | in Campidoglio arriva la Penna d’Oca tra eroi a quattro zampe e umanità che resiste

A Roma, alcune storie recenti raccontano di come la presenza dell’intelligenza artificiale abbia sollevato dibattiti e proteste tra cittadini e associazioni. Tra le iniziative in corso, si segnala l’installazione della “Penna d’Oca” nel Campidoglio, un simbolo di resistenza e testimonianza contro l’uso dell’AI. Nella capitale si sono svolti incontri pubblici e manifestazioni dedicate alle esperienze di volontari e animali coinvolti in progetti di tutela.

C’è una Roma che va oltre i monumenti e le cartoline, una città fatta di storie che colpiscono, commuovono e fanno riflettere. Ed è proprio qui, nella suggestiva Sala della Protomoteca, che il 28 aprile 2026 prende vita la terza edizione del premio “La Penna d’Oca del Campidoglio”, un evento che mette al centro ciò che nessuna intelligenza artificiale può replicare: l’umanità. A incarnarla sono storie come quella di Rosi e Ombra. Rosi è una gatta sopravvissuta a una violenza atroce, oggi simbolo di riscatto e voce per chi non ne ha. Ombra, invece, è un cane di assistenza che ogni giorno dona i suoi occhi alla sua compagna umana, diventando luce concreta nella vita di chi vive nel buio.🔗 Leggi su Funweek.it

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