Stop spariti Così è una trappola per tutti

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex membro del consiglio comunale ha evidenziato come la segnaletica orizzontale nelle aree di Mondolfo e Marotta sia in condizioni precarie, con molte linee sbiadite o inesistenti. Secondo questa persona, la mancanza di segnaletica chiara potrebbe generare confusione tra automobilisti e pedoni, creando situazioni potenzialmente pericolose. La questione riguarda principalmente il deterioramento delle strisce e delle indicazioni stradali, che risultano difficili da individuare o leggere in diversi punti del territorio.

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Anteo Bonacorsi, ex leader del gruppo consiliare di minoranza in scadenza (da marzo è passato al gruppo misto), pone l’accento sul pessimo stato della segnaletica orizzontale nel territorio di Mondolfo e Marotta. "Se facciamo un giro per le strade vediamo ’Stop’ e attraversamenti pedonali, ma sarebbe più corretto dire che non li vediamo, di cui spesso si può solo intuire la presenza. E tutto questo si registra sia sulle strade periferiche, che su quelle ad elevato traffico come Viale delle Regioni e le intersezioni che immettono sulla Statale Adriatica 16. E’ inaccettabile, perché così aumenta in maniera importante il rischio di pedoni, motociclisti e conducenti di auto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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