Un'anziana donna ha subito il furto dei gioielli di famiglia, tra cui diversi ori, durante un episodio che si aggiunge a una serie di truffe ai danni di persone anziane. I ladri, ritenuti probabilmente professionisti, hanno agito in modo mirato, scegliendo con attenzione le vittime. La vicenda si inserisce in un quadro di continui tentativi di furto e truffa che colpiscono frequentemente questa fascia di popolazione.

Ancora anziani nel mirino di truffatori e ladri. Probabilmente ’professionisti’ del settore, che sanno perfettamente chi e come colpire. Sotto le Due Torri, gli impostori hanno inserito una nuova vittima nella lunga lista dei malcapitati. Quest’ultima volta, la truffa ha colpito un’anziana sulla settantina d’anni che vive tra il centro e l’area della zona Lame. A soccorrerla sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che sono intervenuti giovedì dopo pranzo nell’abitazione della signora. Che ha aperto loro la porta, raccontando cosa poco prima le era capitato. Quando i militari, che hanno offerto alla vittima il loro aiuto e assistenza, intervengono l’orologio segnava le 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Raduni tutti i suoi ori". Ancora un’anziana truffata. Spariti i gioielli di una vita

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