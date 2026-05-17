Stop buche a Vitorchiano | partono i lavori della Provincia sulle strade più critiche

Sono iniziati i lavori di riparazione delle strade a Vitorchiano, con interventi sulla strada Sorianese e via della Stazione. Le operazioni prevedono il rifacimento del manto stradale in punti particolarmente danneggiati, tra cui l’area vicino al convento delle suore trappiste e alla scuola dell’infanzia. A breve, sarà eseguita anche la sistemazione del tappetino di asfalto nel tratto adiacente. L’intervento è finanziato dalla Provincia e riguarda le arterie più critiche del territorio comunale.

Sono partiti a Vitorchiano i lavori di sistemazione del manto stradale sconnesso lungo strada Sorianese e via della Stazione, tra cui il tratto in corrispondenza del convento delle suore trappiste e della scuola dell'infanzia dove, a breve, seguirà anche la sistemazione del tappetino del contiguo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lavori in Transpolesana e sulle strade della provincia: le modifiche alla viabilitàDalla prossima settimana, lungo la strada statale 434, prenderanno il via una serie di interventi di manutenzione della segnaletica stradale.

Lavori in A4 e sulle strade della provincia. Chiuso nel weekend un tratto della tangenziale sudTangenziale, autostrada e strade della provincia, la prossima settimana saranno interessate da una serie di cantieri stradali che porteranno ad...

Vitorchiano – Strade pericolose e disastrate, Spadini scrive al primo cittadinoLe scrivo quale Presidente del Comitato Vitorchiano per tutti perché sollecitato da numerosi cittadini residenti nel comune di Vitorchiano. A maggio avevamo già richiesto interventi su alcuni tratti ... etrurianews.it

Stop a buche e incuriaStop a buche e incuria. Ho ispezionato le vie del quadrilatero, la zona compresa tra le vie La Marmora, Pietro Micca, Cesare Battisti e Repubblica. Ho visto quali sono le criticità e abbiamo dato il ... laprovinciadibiella.it