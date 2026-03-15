Lavori in Transpolesana e sulle strade della provincia | le modifiche alla viabilità

Lavori di manutenzione della segnaletica stradale sono in corso lungo la strada statale 434 “Transpolesana” e sulle strade della provincia. Anas ha predisposto alcune modifiche alla viabilità per consentire gli interventi, interessando i territori di San Giovanni Lupatoto e Zevio. Le limitazioni alla circolazione sono state comunicate alle autorità e ai cittadini.

Dalla prossima settimana, lungo la strada statale 434, prenderanno il via una serie di interventi di manutenzione della segnaletica stradale. Cantieri programmati anche su tre provinciali Per consentire interventi di manutenzione della segnaletica stradale, Anas ha programmato alcune limitazioni alla circolazione lungo la strada statale 434 “Transpolesana”, nel territorio di San Giovanni Lupatoto e Zevio.Le attività interesseranno tratti e svincoli della statale con limitazioni nella fascia oraria notturna tra le 21 e le 5. Tra il 16 e il 17 marzo, verrà interdetto il traffico sulle rampe di uscita e di ingresso dello svincolo di San Giovanni Lupatoto, tra il km 3,750 e il km 4,120 della SS 434, in direzione Rovigo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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