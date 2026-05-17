Stop alla Primavera

Nella partita tra Perugia e Reggiana, il risultato finale è stato di 2-0 a favore dei padroni di casa. La squadra perugina ha schierato in campo diversi giocatori, tra cui Strappini, Rondolini, Belloni e Napolano, quest’ultimo sostituito a metà secondo tempo da Peruzzi. Anche Brunori e Berta sono entrati nel corso della ripresa, mentre i giocatori Dottori, Giardino, Adamo, Bellali e Merico sono stati inseriti nei minuti finali. La partita si è conclusa con il Perugia che ha ottenuto la vittoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui