Stop alla Primavera
Nella partita tra Perugia e Reggiana, il risultato finale è stato di 2-0 a favore dei padroni di casa. La squadra perugina ha schierato in campo diversi giocatori, tra cui Strappini, Rondolini, Belloni e Napolano, quest’ultimo sostituito a metà secondo tempo da Peruzzi. Anche Brunori e Berta sono entrati nel corso della ripresa, mentre i giocatori Dottori, Giardino, Adamo, Bellali e Merico sono stati inseriti nei minuti finali. La partita si è conclusa con il Perugia che ha ottenuto la vittoria.
PERUGIA 2 REGGIANA 0 PERUGIA: Strappini, Rondolini, Belloni, Napolano (47’ st Peruzzi), Brunori, Baciocchi (14’ st Berta), Barberini, Dottori, Giardino (42’ st Adamo), Sheji (14’ st Bellali), Ciani (42’ st Merico). A disp. Vinti, Vanni, Giorgetti, Agnissan, Bevanati, Giambarveri. All. Giorgi. REGGIANA: Cacciamani, Gilli, Carpi (22’ Silipo), Visentin (31’ st Miceli), Ezinwa, Mirri (41’ st Diletto), Conte, Ledain, Cavaliere, Maisterra (31’ st Begolli), Sosna. A disp. Fajt, Wyatt Mongo, Pecorella, Alizoni, Turchi, Ciobanu, Pirruccio, Conde. All. Costa. Arbitro: Cavacini di Lanciano. Reti: 25’ st Giardino, 38’ st Dottori. Note: ammoniti Napolano, Brunori, Bellali, Rondolini (P) e Conte (R). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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