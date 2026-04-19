Dall'inizio della primavera, circa un mese fa, le condizioni meteorologiche sono state prevalentemente instabili, con poche giornate di sole e presenza frequente di perturbazioni. Recentemente, si sono verificati temporali e grandinate in diverse aree, interrompendo il modello di clima più stabile. Tuttavia, a partire dal 25 aprile, sono previste variazioni significative nelle condizioni atmosferiche.

Una primavera “zoppicante”. Dall’inizio della stagione, ormai un mese fa, sono stati molto poche le giornate caratterizzate da un saldo anticiclone a discapito di un clima variabile e spesso instabile o perturbato. Sarà così anche l’avvio della prossima settimana con numerose piogge, temporali e locali grandinate tipiche di questo periodo dell’anno. L’ingresso dell’aria fresca. Anche se le temperature diurne hanno già toccato valori elevati soprattutto su alcune zone d’Italia con massime anche fino a 26-27°C, sta per arrivare sull’Italia (dai Balcani) un nucleo d’aria fresca in quota. “L'avvio di settimana, tra lunedì 20 e martedì 21 aprile, sarà segnato da un'atmosfera decisamente inquieta a causa di un fronte temporalesco e fresche correnti orientali”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stop alla primavera, ecco dove arrivano temporali e grandinate, poi il 25 aprile cambia tutto

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