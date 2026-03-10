Stop alla primavera in anticipo | arrivano pioggia vento e neve

L’Italia sta vivendo un cambiamento improvviso del clima, con l’arrivo di pioggia, vento e neve che interrompono la primavera in anticipo. Le previsioni segnalano un calo delle temperature e condizioni meteorologiche instabili su diverse regioni, con il maltempo che si intensifica nelle prossime ore. La situazione interessa tutto il territorio nazionale, portando condizioni invernali fuori stagione.

(Adnkronos) – Stop alla primavera in anticipo, sull'Italia tornano maltempo e clima invernale con pioggia, vento, neve e calo delle temperature. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ricorda che la tradizione contadina è ricca di varianti per descrivere questo periodo instabile: da "Marzo pazzerello, esci col sole e rientri con l'ombrello" a "Marzo sole e. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Meteo, Natale 2025: pioggia e vento in Toscana, poi arrivano freddo e neve

Allerta neve nell'entroterra: arrivano pioggia, vento e freddo, le previsioni

