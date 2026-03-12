Durante una visita, i rappresentanti hanno espresso gratitudine a chi si dedica quotidianamente alla cura dei cittadini, sottolineando che ogni forma di violenza rivolta a queste persone è inaccettabile. L’evento ha voluto evidenziare il rispetto e il valore del lavoro di chi opera nel settore sanitario, ribadendo l’importanza di proteggere chi si impegna per la comunità.

Una visita per dire grazie a chi ogni giorno è in prima linea nella cura dei cittadini e per ribadire che ogni forma di violenza contro chi cura è inaccettabile. In occasione della giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari, il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani si è recato oggi 12 marzo al pronto soccorso dell’ospedale di Camposampiero. Accompagnato dalla direttrice generale dell’Ulss 6 Euganea Patrizia Benini, il presidente ha visitato anche l’ospedale di Comunità, già operativo, e la casa della Comunità di Camposampiero, struttura i cui lavori sono ormai in fase di ultimazione e che andrà a rafforzare la rete territoriale dei servizi sanitari. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

L'’Istituto Comprensivo Casale alza la voce contro ogni forma di violenzaBRINDISI - Il 27 febbraio 2026 l’Istituto Comprensivo Casale ha scelto di alzare la voce, di farlo insieme, e di farlo con forza.

Leggi anche: Zero molestie: a Palermo un convegno contro ogni forma di violenza per la tutela della dignità nel lavoro

Reborn! I made that scheming sister and stepmother pay a heavy price! Fantastic!#chinesedrama

Contenuti e approfondimenti su Ogni forma

Temi più discussi: Latronico: fare rete contro la violenza di genere; Formazione, nuovi linguaggi, IA per le pari opportunità e il contrasto a ogni tipo di violenza con Maria Rita Parsi verso un futuro possibile; Medici e pace: da Perugia ad Assisi, il 12 marzo, il Manifesto della Fnomceo contro ogni forma di violenza; Blog | Violenza domestica: in dieci anni una rivoluzione nelle leggi ma le donne sono ancora vittime in aula - Alley Oop.

Polizia di Bergamo: Il nostro impegno contro ogni forma di violenza di genereDallo scorso settembre, gli interventi complessivi sul territorio sono stati 46, con numerose persone indagate per reati legati a comportamenti violenti in ambito familiare o relazionale ... bergamonews.it

Terza Categoria, la condanna dell'Aiac verso ogni forma di violenza arbitrale: sospese le designazioni per le partite del 7 e 8 marzoUn gesto simbolico quanto forte per contrastare la violenza nei confronti degli arbitri. L'ultimi grave atto lo scorso 4 marzo, in occasione della partita tra Sporting Ceramida e Sinopolese ... ilvibonese.it

Clara Intimo. . L’intimo pensato dalle donne per le donne. Per ogni forma, ogni desiderio, ogni giorno d’amore verso te stessa. - facebook.com facebook