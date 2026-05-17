Stoccolma sfida i club privati | nasce la prima sauna pubblica

A Stoccolma nasce la prima sauna pubblica, sfidando i club privati che finora dominavano il settore. La città ha annunciato l'apertura di questa struttura, generando interesse tra i cittadini e le associazioni locali. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i gestori dei club privati, che temono una diminuzione degli iscritti. La struttura pubblica prevede liste d’attesa con circa 20.000 persone iscritte. Restano ancora da chiarire come la città gestirà questa grande domanda e quali saranno le modalità di accesso.

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? Domande chiave Come farà la città a gestire le liste d'attesa da 20.000 persone?. Perché i club privati temono il nuovo modello di gestione pubblica?. Quanto costerà la sessione di sauna per i cittadini di Stoccolma?. Chi beneficerà delle agevolazioni tariffarie previste per studenti e pensionati?.? In Breve Investimento di 5,5 milioni di corone svedesi per la struttura a Hornstull.. Sessione di 90 minuti al costo di 150 corone svedesi.. Liste d'attesa private raggiungono le 20.000 persone per alcune strutture.. Progetto realizzato dalla ditta Marinbastun nel quartiere di Södermalm.. A giugno la città di Stoccolma aprirà a Hornstull, nel quartiere di Södermalm, la sua prima sauna gestita direttamente dall’amministrazione pubblica per garantire l’accesso a tutti i cittadini e ai visitatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stoccolma sfida i club privati: nasce la prima sauna pubblica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Stoccolma nasce il primo caffè gestito dalla ai, ma sbaglia gli ordiniA prima vista sembra una provocazione da conferenza tech ma l’esperimento è reale: l’Andon Café ha aperto davvero a Stoccolma, al numero 48 di... Leggi anche: Privati negli ospedali di comunità. Protesta Cgil: la sanità resti pubblica