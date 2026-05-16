A Stoccolma nasce il primo caffè gestito dalla ai ma sbaglia gli ordini

Da linkiesta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Stoccolma ha aperto il primo caffè gestito da intelligenza artificiale, chiamato Andon Café. L’esperimento, che ha attirato l’attenzione di molti, prevede che le comande vengano prese e gestite da un sistema automatizzato. Tuttavia, durante il funzionamento, il software ha commesso alcuni errori negli ordini dei clienti. L’apertura del locale suscita curiosità e apre un dibattito sui limiti e le potenzialità dell’uso delle tecnologie AI nel settore della ristorazione.

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A prima vista sembra una provocazione da conferenza tech ma  l’esperimento è reale: l’ Andon Café ha aperto davvero a Stoccolma, al numero 48 di Norrbackagatan, con un obiettivo dichiarato dall’azienda: capire cosa succede quando un’intelligenza artificiale smette di fare da assistente e comincia a prendere decisioni economiche, organizzative e perfino umane. L’agente si chiama Mona (e qui i veneti avrebbero fin da subito capito che non sarebbe stato molto bravo nelle operation ). È costruito con Google Gemini, ma opera come un manager autonomo. Secondo le informazioni pubblicate da Andon Labs, Mona ha ricevuto un budget reale, accesso agli strumenti aziendali e la possibilità di interagire con fornitori, consulenti, dipendenti e clienti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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