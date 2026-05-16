A Stoccolma nasce il primo caffè gestito dalla ai ma sbaglia gli ordini

A Stoccolma ha aperto il primo caffè gestito da intelligenza artificiale, chiamato Andon Café. L’esperimento, che ha attirato l’attenzione di molti, prevede che le comande vengano prese e gestite da un sistema automatizzato. Tuttavia, durante il funzionamento, il software ha commesso alcuni errori negli ordini dei clienti. L’apertura del locale suscita curiosità e apre un dibattito sui limiti e le potenzialità dell’uso delle tecnologie AI nel settore della ristorazione.

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