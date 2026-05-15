Stellantis nuovo accordo con la cinese Dongfeng | un miliardo per produrre Peugeot e Jeep a Wuhan
Stellantis ha siglato un nuovo accordo di collaborazione con la cinese Dongfeng, destinato a investire un miliardo di euro nella produzione di modelli Peugeot e Jeep nello stabilimento di Wuhan. L’intesa arriva a poche ore dalla manifestazione di interesse del colosso dell’elettrico Byd, che ha mostrato interesse per alcuni impianti europei sottoutilizzati, tra cui quelli di Mirafiori e Cassino. Il gruppo, guidato dall’amministratore delegato, ha comunicato i dettagli dell’accordo senza ulteriori commenti.
A poche ore dalla manifestazione di interesse del colosso dell'elettrico Byd per rilevare stabilimenti europei sottoutilizzati, tra cui quelli Stellantis (gli occhi sarebbero puntati su Mirafiori e Cassino), il gruppo guidato Antonio Filosa ha annunciato un accordo di cooperazione strategica da. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
Stellantis, accordo con Dongfeng per produrre Peugeot e Jeep in CinaStellantis e Dongfeng Group “hanno annunciato oggi la firma di un accordo di cooperazione strategica con l’obiettivo di espandere la loro partnership...
Stellantis, accordo con Dongfeng per produzione di Peugeot e Jeep in CinaStellantis e la cinese Dongfeng Group hanno annunciato la firma di un accordo di cooperazione strategica con l’obiettivo di espandere la loro...
Stellantis, nuovo accordo da 1 miliardo con Dongfeng: i due gruppi rafforzano la loro collaborazione per la Cina e per l'export x.com
Stellantis firma un nuovo accordo di cooperazione strategica con l’azienda cinese Dongfeng. L’obiettivo dell'operazione è rafforzare la joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (Dpca), nata nel 1992, e avviare la produzione in Cina di nuovi model facebook
Stellantis rilancia la Cina con Dongfeng: Jeep, elettrico e accordo da 1 miliardo di euroStellantis torna ad accelerare sulla Cina, rafforzando l’asse industriale con Dongfeng Motor in una fase decisiva per il riposizionamento globale del gruppo. L’accordo prevede la produzione congiunta ... finanzaonline.com
Stellantis, accordo da 1 miliardo con Dongfeng per produrre auto elettriche Peugeot e Jeep in Cina dal 2027La joint venture realizzerà quattro nuovi modelli destinati anche all’export globale. Il gruppo di Filosa sigla un’altra partnership con un gruppo cinese dopo quella con Leapmotor ... milanofinanza.it
Stellantis, il Piano Italia prosegue secondo Urso: La produzione è tornata a crescere reddit