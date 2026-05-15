Stellantis nuovo accordo con la cinese Dongfeng | un miliardo per produrre Peugeot e Jeep a Wuhan

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stellantis ha siglato un nuovo accordo di collaborazione con la cinese Dongfeng, destinato a investire un miliardo di euro nella produzione di modelli Peugeot e Jeep nello stabilimento di Wuhan. L’intesa arriva a poche ore dalla manifestazione di interesse del colosso dell’elettrico Byd, che ha mostrato interesse per alcuni impianti europei sottoutilizzati, tra cui quelli di Mirafiori e Cassino. Il gruppo, guidato dall’amministratore delegato, ha comunicato i dettagli dell’accordo senza ulteriori commenti.

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A poche ore dalla manifestazione di interesse del colosso dell'elettrico Byd per rilevare stabilimenti europei sottoutilizzati, tra cui quelli Stellantis (gli occhi sarebbero puntati su Mirafiori e Cassino), il gruppo guidato Antonio Filosa ha annunciato un accordo di cooperazione strategica da. 🔗 Leggi su Today.it

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