Stellantis nuovo accordo con la cinese Dongfeng | un miliardo per produrre Peugeot e Jeep a Wuhan

Stellantis ha siglato un nuovo accordo di collaborazione con la cinese Dongfeng, destinato a investire un miliardo di euro nella produzione di modelli Peugeot e Jeep nello stabilimento di Wuhan. L’intesa arriva a poche ore dalla manifestazione di interesse del colosso dell’elettrico Byd, che ha mostrato interesse per alcuni impianti europei sottoutilizzati, tra cui quelli di Mirafiori e Cassino. Il gruppo, guidato dall’amministratore delegato, ha comunicato i dettagli dell’accordo senza ulteriori commenti.

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