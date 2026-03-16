Molesta due ragazze di 15 e 18 anni alla stazione ferroviaria di Cassino | arrestato per violenza sessuale

Un uomo di 26 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari dopo aver molestato due ragazze di 15 e 18 anni alla stazione ferroviaria di Cassino. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e ha portato gli agenti a intervenire immediatamente. La polizia ha identificato il sospetto e ha eseguito le misure restrittive.

Ha molestato due ragazze di 15 e 18 anni alla stazione ferroviaria di Cassino. Arresto e domiciliari per un 26enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Infermiere molesta e maltratta due anziane di una rsa: arrestato per violenza sessuale. VideoL'occhio attento dei parenti di una ottantaduenne non autosufficiente notano che qualcosa non va. Violenza sessuale alla stazione. L’imputato offre un risarcimentoHarouna Sangare, il cuoco 25enne del Mali imputato per la violenza sessuale e lesioni ai danni di una 18enne milanese avvenuta la sera del 30 agosto... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Molesta due ragazze di 15 e 18 anni... Temi più discussi: Uomo nudo segue e molesta due escursioniste lungo la Via degli Dei; Tassista abusivo molesta la cliente toccandole il seno: condannato a due anni per violenza; Molestie ai clienti del supermercato, denunciato un uomo: era appena tornato in libertà; Allarme in centro storico. Si spaccia per finanziere e molesta le ragazzine. Molesta due ragazze di 15 e 18 anni alla stazione ferroviaria di Cassino: arrestato per violenza sessualeHa molestato due ragazze di 15 e 18 anni alla stazione ferroviaria di Cassino. Arresto e domiciliari per un 26enne. fanpage.it Molesta due ragazze, paura sulla spiaggiaMomenti di paura ci sono stati ieri pomeriggio, intorno alle 16, sulla spiaggia di Cesenatico, nel tratto compreso tra il bagno Vally e il bagno Venezia. Praticamente in pieno centro. Due ragazze di ... ilrestodelcarlino.it Robot umanoide segue una donna in strada e la molesta: deve intervenire la polizia - facebook.com facebook Ceccon, acquagym «molesta» durante gli allenamenti: il Centro federale spegne il caso x.com