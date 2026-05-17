Stasera su Sky la puntata di ' Cucine da incubo' registrata a Jesi | le anticipazioni di cosa vedremo in tv

Questa sera su Sky Uno andrà in onda la puntata di 'Cucine da incubo' registrata a Jesi, presso il ristorante ‘La Coppetella’. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Now e andrà in onda a partire dalle 21.15. La registrazione risale a novembre dello scorso anno, e in questa puntata si mostreranno le immagini del locale e le attività svolte durante le riprese. Non sono previsti altri dettagli sulla puntata in anticipo.

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