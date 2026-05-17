Stasera su Sky la puntata di ' Cucine da incubo' registrata a Jesi | le anticipazioni di cosa vedremo in tv
Questa sera su Sky Uno andrà in onda la puntata di 'Cucine da incubo' registrata a Jesi, presso il ristorante ‘La Coppetella’. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Now e andrà in onda a partire dalle 21.15. La registrazione risale a novembre dello scorso anno, e in questa puntata si mostreranno le immagini del locale e le attività svolte durante le riprese. Non sono previsti altri dettagli sulla puntata in anticipo.
JESI – Andrà in onda questa sera, a partire dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, la puntata di Cucine da Incubo registrata al ristorante ‘La Coppetella’ lo scorso novembre. La notizia della presenza di chef Antonino Cannavacciuolo in Vallesina era trapelata da tempo, ma sul nome del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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