La dodicesima stagione di “Cucine da incubo” tornerà su Sky Uno, con Antonino Cannavacciuolo che riprenderà il ruolo di giudice e consulente. La trasmissione, dedicata al miglioramento di ristoranti in difficoltà, sarà trasmessa a partire da una data ancora da comunicare. Cannavacciuolo continuerà a offrire suggerimenti pratici rivolti ai titolari di locali, con l’obiettivo di affrontare le criticità di gestione e migliorare le performance complessive.

Antonino Cannavacciuolo con ‘ Cucine da incubo ‘ è pronto a dare consigli per la gestione dei ristoranti. La dodicesima edizione del reality culinario sta per tornare con sei nuovi imperdibili episodi. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv e quali saranno i ristoranti coinvolti. ‘Cucine da incubo’ 2026: quando in tv. Dopo il successo delle passate stagioni, torna ‘Cucine da incubo’. Il reality vede sempre alla conduzione lo chef Antonino Cannavacciuolo che dovrà risollevare le sorti dei colleghi. Il format infatti lo vede prima ispezionare il ristorante (anche da un punto di vista igienico della cucina), analizzare i comportamenti e la gestione dello staff e le portate.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - ‘Cucine da incubo’ torna su Sky Uno: quando in tv e novità della dodicesima edizione

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