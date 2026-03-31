Artemis II NASA verso la Luna | il lancio in diretta e fasi della missione orari italiani

La NASA ha avviato la missione Artemis II, che rappresenta il primo volo con equipaggio nel programma Artemis dedicato all’esplorazione lunare. La missione prevede il lancio e diverse fasi di operazioni, con orari italiani specifici per seguire in diretta gli eventi principali. La partenza avviene dal centro spaziale, e la missione continuerà con manovre di inserimento orbitale e passaggi attorno alla Luna.

Artemis II della NASA segna il ritorno degli astronauti verso la Luna con la prima missione con equipaggio del programma Artemis: il lancio e le fasi della missione, con gli orari italiani dei momenti chiave per seguire la diretta. Dal decollo al sorvolo lunare fino al rientro sulla Terra: i passaggi spiegati passo dopo passo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Artemis II, lancio della missione NASA verso la Luna alle 00:24 del 2 aprile: come guardarla in direttaSe tutto andrà secondo i piani della NASA, alle 00:24 di giovedì 2 aprile (ora italiana) partità la missione Artemis II verso la Luna. NASA Artemis II, nuovo rinvio del lancio verso la Luna: le cause e l’impatto sulla data della missioneUn’anomalia nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS impone il rientro del razzo al VAB: la finestra di lancio di marzo per Artemis II è... Una selezione di notizie su Artemis II NASA verso la Luna il lancio... Temi più discussi: Artemis 2, lancio Nasa verso Luna l'1 aprile. Astronauti: 'Sarà epico'; Tutto pronto a Cape Canaveral, in Florida: ecco cosa farà la missione Artemis II verso la Luna; Artemis II, la NASA torna verso la Luna per restarci: il lancio il 1° aprile, oltre cinquant'anni dopo Apollo; Luna, gli astronauti di Artemis II pronti a una missione 'epica'. L’uomo sulla luna, Nasa avvia conto alla rovescia per Artemis 2L’uomo sulla luna, Nasa avvia conto alla rovescia per Artemis 2 ... msn.com Missione Artemis 2 NASA: conto alla rovescia e dettagli lancio - Focus.itÈ iniziato il countdown per Artemis II al Kennedy Space Center. Quattro astronauti si preparano a fare storia, spingendosi oltre l'orbita terrestre. Ecco il piano di volo, il meteo e i rischi. focus.it #Spazio: pronta al lancio la missione lunare Artemis II, il ruolo delle industrie italiane @esa @ESA_Italia @NASA @Thales_Alenia_S @Leonardo_live @Leonardo_IT @ASI_spazio x.com COMINCIATO IL COUNTDWON UFFICIALE NASA PER IL LANCIO DI ARTEMIS II! Le procedure di lancio di Artemis II sono ufficialmente cominciate con l'inizio del countdown ufficiale NASA! Nel momento in cui vi scrivo (le 13:42 del 30 Marzo) mancano 58 or facebook