Artemis II NASA verso la Luna | il lancio in diretta e fasi della missione orari italiani

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La NASA ha avviato la missione Artemis II, che rappresenta il primo volo con equipaggio nel programma Artemis dedicato all’esplorazione lunare. La missione prevede il lancio e diverse fasi di operazioni, con orari italiani specifici per seguire in diretta gli eventi principali. La partenza avviene dal centro spaziale, e la missione continuerà con manovre di inserimento orbitale e passaggi attorno alla Luna.

Artemis II della NASA segna il ritorno degli astronauti verso la Luna con la prima missione con equipaggio del programma Artemis: il lancio e le fasi della missione, con gli orari italiani dei momenti chiave per seguire la diretta. Dal decollo al sorvolo lunare fino al rientro sulla Terra: i passaggi spiegati passo dopo passo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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