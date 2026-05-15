Il segretario alla Sanità di un paese europeo ha annunciato le dimissioni giovedì, lasciando il governo guidato dal primo ministro. La decisione rappresenta un segnale di tensione interna e di divergenze politiche all’interno del partito di governo. La sua uscita segue una serie di difficoltà e critiche rivolte alla gestione delle questioni sanitarie, contribuendo a un clima di incertezza sulla stabilità dell’attuale amministrazione. La notizia ha suscitato reazioni tra gli altri membri del governo e l’opposizione.

Il segretario alla Sanità del Regno Unito, Wes Streeting, ha lasciato giovedì il governo Starmer, il segnale più forte finora della sfida alla leadership del primo ministro. Streeting è il primo membro dell’esecutivo a dimettersi da quando Keir Starmer si trova ad affrontare le richieste di proprie dimissioni dopo i risultati disastrosi del Partito Laburista alle elezioni locali e regionali della scorsa settimana. “Dove abbiamo bisogno di una visione, abbiamo un vuoto. Dove abbiamo bisogno di una direzione, abbiamo una deriva”, ha scritto Streeting nella sua lettera di dimissioni a Starmer, pubblicata su X. “È ormai chiaro che lei non... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Starmer sempre più in bilico, Wes Streeting si è dimesso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

‘We are in limbo’: Wes Streeting expected to launch leadership challenge against Keir Starmer

Sullo stesso argomento

Il ministro della salute britannico Wes Streeting si è dimessoÈ uno dei principali rivali interni del primo ministro laburista Keir Starmer, e ha detto di averlo fatto perché ha perso la fiducia nella sua...

Leggi anche: Regno Unito, Wes Streeting si dimette e sfida Starmer: aperta la corsa alla leadership

Wes Streeting lascia il governo e chiede le dimissioni di Starmer reddit

x.com/Telegraph/stat… Guardate che faccia da fesso ha lo sfidante di Keir Starmer nel Labour! E' uno Starmer più giovane. Questo meraviglioso gattopardismo della sinistra emoziona sempre, in un mondo completamente mutato loro affondano sereni, cambia x.com

La lettera di dimissioni di Streeting a StarmerDopo la crisi finanziaria, l’austerità, il disastro della Brexit, Liz Truss, la pandemia di coronavirus, la guerra in Ucraina e ora la guerra in Iran, il Paese ha bisogno di credere nuovamente che le ... ilsole24ore.com

Starmer verso dimissioni ‘forzate’? | Labour choc: Ministro Streeting si è dimesso, lancia sfida a Premier UKGoverno UK nel caos: lascia anche Streeting (che medita la candidatura contro il Premier). Starmer nell'angolo: gli scenari nel Labour ... ilsussidiario.net