Il governo guidato da Keir Starmer si trova a fronteggiare una nuova crisi politica con l’uscita di un importante ministro alla Sanità. La decisione arriva dopo che anche altri membri del suo staff avevano lasciato le loro posizioni nelle settimane precedenti. Questa situazione ha aumentato le tensioni all’interno del partito, mentre il deputato leader di un altro schieramento ha annunciato la volontà di candidarsi alla leadership. La sfida tra i due protagonisti si fa più vicino, con l’obiettivo di ottenere il sostegno dei deputati e degli elettori.

Il governo di Keir Starmer perde un altro ministro e questa volta è un pezzo da novanta. Come già preannunciato dai media ieri ha lasciato il proprio incarico il ministro alla Sanità Wes Streeting, che però si è limitato a chiedere le dimissioni del Premier senza lanciare la sfida per la leadership. Dure le parole della sua lettera di dimissioni, in cui Streeting critica fortemente la volontà di rimanere in carica del suo ex boss. «Il tuo approccio pesante nei confronti delle voci dissenzienti fa un torto alla nostra politica - scrive - ed è chiaro ora che non guiderai il Labour fino alle prossime elezioni e che i membri e i sindacati laburisti desiderano si apra un dibattito sul futuro, che sia una confronto di idee e non una battaglia fatta di personalismi e fazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Starmer sempre più in bilico. E Burnham è pronto a sfidarlo

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