Keir Starmer potrebbe lasciare la sua posizione qualora il sindaco di Manchester dovesse risultare vincitore alle prossime elezioni suppletive e ottenere un seggio in Parlamento. Questa eventualità mette in discussione la stabilità attuale del suo ruolo, considerando le implicazioni di un cambio di leadership nel partito. La sfida tra i candidati ai vertici del partito si sta facendo più evidente in vista delle consultazioni imminenti, alimentando i dibattiti interni sulle possibili ripercussioni di un esito favorevole a Burnham.

Keir Starmer potrebbe dimettersi, se il sindaco di Manchester Andy Burnham dovesse vincere le prossime elezioni suppletive ed entrare in Parlamento. Lo rivelava ieri il quotidiano Daily Telegraph citando fonti ministeriali vicino al Premier britannico. Sembra infatti che in privato il leader laburista sia molto meno baldanzoso di quanto appaia in pubblico e stia considerando ogni opzione possibile sul suo futuro tra cui quella delle dimissioni. Questo però solo nel caso Burnham dovesse uscire vincente dal voto di Makerfield, previsto per il prossimo 18 giugno. Prima di allora non ci sarà alcun annuncio pubblico in proposito, anche per evitare una successione da «liberi tutti». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Starmer pronto a lasciare". La sfida Streeting-Burnham

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