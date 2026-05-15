Governo Uk Starmer sempre più in crisi | Streeting in campo Burnham attende il via libera

Nel Partito Laburista britannico si intensifica la crisi dopo le dimissioni di un membro del governo, che ha criticato pubblicamente il leader del partito, accusandolo di mancanza di direzione e di aver creato un vuoto di leadership. Un altro membro, in attesa di conferma, si sta preparando a candidarsi alla guida del partito. Nel frattempo, un altro esponente aspetta il via libera per entrare in corsa, mentre le tensioni interne aumentano e le dinamiche politiche si fanno sempre più complicate.

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