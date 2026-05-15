Governo Uk Starmer sempre più in crisi | Streeting in campo Burnham attende il via libera
Nel Partito Laburista britannico si intensifica la crisi dopo le dimissioni di un membro del governo, che ha criticato pubblicamente il leader del partito, accusandolo di mancanza di direzione e di aver creato un vuoto di leadership. Un altro membro, in attesa di conferma, si sta preparando a candidarsi alla guida del partito. Nel frattempo, un altro esponente aspetta il via libera per entrare in corsa, mentre le tensioni interne aumentano e le dinamiche politiche si fanno sempre più complicate.
(Adnkronos) – Crisi nel Partito Laburista britannico. Wes Streeting si prepara a candidarsi alla leadership dopo le dimissioni da ministro della Sanità, motivate con dure critiche al governo di Keir Starmer, accusato di “andare alla deriva” e di aver lasciato un “vuoto” di leadership. Lo hanno dichiarato i suoi alleati a Sky News, Nel frattempo il. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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L'UK è la mia seconda patria. Torno quindi sulle elezioni dove Keir Starmer ammette una sconfitta molto dura, mentre Nigel Farage emerge come il vero vincitore nelle elezioni locali. Quadro catastrofico per i laburisti al Governo. Su circa 2.500 seggi da difen facebook
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Questo potrebbe avere conseguenze sulla tenuta sempre più precaria del governo del primo ministro Laburista Keir Starmer, e accelerare le manovre in corso nel partito per sostituirlo x.com
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