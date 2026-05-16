Lazio emergenza portieri per il derby | si ferma anche Motta sarà esordio per Furlanetto

A poche ore dal derby contro la Roma, la Lazio si trova a fronteggiare un'imprevista emergenza tra i portieri. Un infortunio ha colpito anche il portiere Motta, che si aggiunge ad altri problemi di rosa, lasciando i biancocelesti con poche opzioni tra i pali. Per la sfida di domani sarà quindi il portiere Furlanetto a esordire in prima squadra, mentre i medici continuano a monitorare la condizione degli altri portieri disponibili.

(Adnkronos) – Clamoroso in casa Lazio, a poche ore dal derby contro la Roma di domani, domenica 17 maggio. La squadra di Sarri dovrà fare i conti con un altro infortunio pesante (l'ennesimo in questa stagione), quello di Edoardo Motta. Il classe 2005 dovrà fermarsi a causa di un problema muscolare. E dunque, contro i giallorossi, scenderà in campo il quarto portiere Alessio Furlanetto, all'esordio con i biancocelesti. Curiosità. Furlanetto sarà il quarto portiere in campo con la Lazio in questa stagione. Dopo Provedel, ai box da oltre due mesi per un infortunio, a difendere la porta biancoceleste ci sono stati anche Mandas (ceduto al Bournemouth a gennaio, durante la sessione di mercato invernale) e Motta, arrivato a Roma dopo l'esperienza alla Reggiana proprio per fare il secondo portiere al posto del greco. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Lazio, maledizione portieri: anche Motta si fa male. Contro la Roma giocherà Furlanetto

Lazio, emergenza derby: si ferma anche PatricLa Lazio affronta una vera e propria emergenza medica alla vigilia del Derby della Capitale contro la Roma, in programma domani allo stadio Olimpico,...

Lazio in emergenza: chi è Furlanetto, il portiere che può esordire nel derby contro la RomaCome riporta Gianluca Di Marzio, Edoardo Motta è stato fermato da un problema muscolare e non sarà in grado di scendere in campo in Roma-Lazio, il derby della Capitale che spicca nel calendario della ... calciomercato.com

Lazio, il derby con la Roma senza portiere: Sarri è obbligato, cosa è successoContinua la sfortuna dei biancocelesti, che perdono un'altra pedina importante in vista del big match all'Olimpico ... tuttosport.com