Nella giornata che precede il derby, il club ha annunciato l'esordio del giovane portiere Furlanetto, in sostituzione di Provedel, indisposto, e senza Motta, squalificato. La partita si giocherà con questa formazione, mentre il tecnico Sarri dovrà adattare il modulo alla mancanza dei due titolari. La presenza di Furlanetto rappresenta un punto di domanda per la linea difensiva, che dovrà affrontare una sfida importante contro la squadra avversaria.

? Domande chiave Chi è il giovane portiere che dovrà salvare la Lazio?. Come influirà l'assenza di Provedel e Motta sul modulo di Sarri?. Quali rischi corre la difesa laziale con un esordiente tra i pali?. Cosa cambierà per la corsa verso la top four dopo questo derby?.? In Breve Provedel assente da nove giornate per intervento chirurgico alla spalla.. Motta infortunato dopo il trasferimento dalla Reggiana nel mese di gennaio.. Furlanetto ha militato nel vivaio laziale dal 2016 con esperienze in Serie C.. Mandas ha lasciato il club per il Bournemouth nel mese di gennaio.. Alessio Furlanetto debutterà in Serie A domenica contro la Roma dopo l’infortunio muscolare di Edoardo Motta, che lascia la Lazio senza portieri disponibili per il derby della capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, emergenza porta per il derby: esordisce Furlanetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROMA vs LAZIO Non Era Solo Un Derby… E Nessuno Se LAspettava

Sullo stesso argomento

Lazio, emergenza portieri per il derby: si ferma anche Motta, sarà esordio per Furlanetto(Adnkronos) – Clamoroso in casa Lazio, a poche ore dal derby contro la Roma di domani, domenica 17 maggio.

Chi è Alessio Furlanetto, il portiere che esordirà in Serie A nel derby Roma LazioLewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto.

Emergenza totale in porta per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo l'infortunio di Ivan Provedel di qualche mese fa, arriva uno stop muscolare anche per Edoardo Motta: nel derby contro la Roma giocherà titolare Alessio Furlanetto Il classe 2002 è cresciuto nel cl x.com

Lazio in emergenza verso il derby: Sarri propnto a lanciare Furlanetto tra i paliLazio in emergenza nel derby: out Romagnoli, Zaccagni e Motta. In porta Sarri lancia il 2002 Furlanetto, fermo da oltre due anni. tuttojuve.com

Lazio in emergenza: out anche Motta, in porta ci sarà Furlanetto. Derby in discesa per la RomaMaurizio Sarri perde anche Edoardo Motta e nel derby contro la Roma dovrà affidarsi al giovane Alessio Furlanetto tra i pali. tuttojuve.com