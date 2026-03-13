Nato abbatte missile dall' Iran nei cieli turchi Cade aereo Usa da rifornimento | 4 morti Teheran raid su manifestazione ' C' è Larijani'

Un aereo statunitense di rifornimento è precipitato in Turchia, causando la morte di quattro persone. Nel frattempo, un missile proveniente dall’Iran è stato abbattuto nei cieli turchi, mentre Teheran ha condotto un raid su una manifestazione. Israele ha dichiarato che Teheran ha lanciato missili e ha annunciato la sospensione delle attività nei luoghi di culto di Gerusalemme, allegando un video datato a fine febbraio.