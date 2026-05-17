Sprint Barcellona | Alex Marquez domina e batte Acosta e Di Giannantonio

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultimo evento, Alex Marquez ha conquistato la vittoria davanti a Pedro Acosta e a Di Giannantonio, dimostrando una buona strategia in pista. Marquez ha mantenuto il controllo durante tutta la gara, mentre Acosta ha concluso al secondo posto. La classifica mondiale è stata modificata anche a causa della caduta di Jorge Martin, che ha inciso sui punteggi complessivi. La gara ha visto diverse strategie di confronto tra i piloti, con alcuni episodi chiave che hanno influenzato gli esiti finali.

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? Domande chiave Come ha fatto Alex Marquez a superare Pedro Acosta in pista?. Perché la caduta di Jorge Martin ha cambiato la classifica mondiale?. Quanto distacco separa ora Bezzecchi dal rivale Martin?. Chi sono i piloti che hanno guadagnato posizioni grazie agli errori?.? In Breve Pedro Acosta chiude seconda, seguito da Di Giannantonio terzo e Fernandez quarto.. Bezzecchi guida il mondiale con 129 punti, Martin secondo con 127.. Acosta terzo in classifica con 92 punti, Di Giannantonio quarto con 91.. Bagnaia conclude la prova al sesto posto, Morbidelli settimo e Ogura ottavo.. Alex Marquez ha trionfato nella gara Sprint del Gran Premio di Barcellona sabato 16 maggio, superando Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio per consolidare la propria posizione in classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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