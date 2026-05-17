Sprint Barcellona | Alex Marquez domina e batte Acosta e Di Giannantonio

Durante l'ultimo evento, Alex Marquez ha conquistato la vittoria davanti a Pedro Acosta e a Di Giannantonio, dimostrando una buona strategia in pista. Marquez ha mantenuto il controllo durante tutta la gara, mentre Acosta ha concluso al secondo posto. La classifica mondiale è stata modificata anche a causa della caduta di Jorge Martin, che ha inciso sui punteggi complessivi. La gara ha visto diverse strategie di confronto tra i piloti, con alcuni episodi chiave che hanno influenzato gli esiti finali.

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