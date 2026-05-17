Sport d’élite | il muro dei costi che esclude tifosi e atlete

Negli ultimi anni, lo sport di alto livello ha visto aumentare i costi per partecipanti e appassionati, creando barriere economiche che limitano l'accesso a eventi e squadre di élite. La frammentazione dei diritti televisivi ha portato a un aumento delle spese per seguire le competizioni più importanti, rendendo difficile per molti tifosi seguire le partite senza sottoscrivere più abbonamenti. Questa situazione interessa anche le atlete, che devono affrontare costi legati alla loro carriera e alla partecipazione a competizioni di alto livello.

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