Il Cio esclude le atlete transgender Semenya | È una bugia risponderemo con forza

Il Comitato olimpico internazionale ha introdotto un divieto che vieta alle atlete transgender di partecipare alle competizioni femminili. Questa decisione ha suscitato reazioni di vario genere, tra cui quella di Semenya, atleta due volte campionessa olimpica negli 800 metri. Semenya ha contestato pubblicamente il provvedimento, dichiarando che si tratta di una falsità e annunciando che risponderà con fermezza.

Caster Semenya, due volte campionessa olimpica negli 800 metri a Londra 2012 e Rio 2016, ha preso posizione in seguito al nuovo divieto del Comitato olimpico internazionale che esclude le atlete transgender dalle gare femminili. Regola in linea con le politiche di Donald Trump in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. Durante una conferenza stampa, al termine di una gara a Città del Capo, Semenya ha criticato la presidente del Cio Kirsty Coventry per aver preso questa decisione. “È africana, sono sicura che capisca come noi africani, che veniamo dal Sud del mondo, non possiamo controllare la genetica”, “ è una bugia e lo sappiamo “, “risponderemo con la forza che ci contraddistingue perché questo riguarda le donne”, ha detto la velocista sudafricana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Cio esclude le atlete transgender, Semenya: "È una bugia, risponderemo con forza" Articoli correlati Leggi anche: Olimpiadi, il Cio blocca le atlete transgender con l'obbligo di test genetici nelle gare femminili Le atlete transgender saranno escluse dalle Olimpiadi: le nuove regole del CIO per le gare femminiliLe atlete transgender escluse dalle Olimpiadi dalle nuove regole del CIO per la categoria femminile: svolta storica dai Giochi di Los Angeles 2028. Una raccolta di contenuti su Cio esclude Temi più discussi: Il CIO esclude le atlete trans dalle competizioni olimpiche; Nuova policy Cio: escluse le atlete transgender dalle gare femminili olimpiche; Olimpiadi di Los Angeles: il Cio esclude le atlete transgender dalle gare femminili; Olimpiadi 2028, il Cio esclude le atlete transgender dalle gare femminili. Olimpiadi, il ritorno dei test genetici: il CIO esclude le atlete transgender dalle gare femminiliIl CIO cambia rotta e riapre una questione che sembrava archiviata da decenni, riportando al centro del dibattito sportivo globale il tema dell’identità e ... thesocialpost.it Olimpiadi, il Cio si allinea alla linea Trump: atlete transgender escluse dalle gare femminiliIl CIO Internazionale ha approvato una nuova politica di ammissibilità che esclude le atlete transgender dalle competizioni femminili ... ilmetropolitano.it Il Cio ha annunciato il divieto giovedì, dopo il via libera dell'esecutivo alla nuova politica. La decisione esclude dalle categorie femminili, a partire dai Giochi di Los Angeles 2028, le donne transgender e quelle con alcune rare patologie https://l.euronews.c - facebook.com facebook Cio esclude le donne trans dalle gare femminili olimpiche l.euronews.com/uqlN x.com