In città in crescita si cerca di favorire l'accesso alle abitazioni a prezzi più contenuti, con un obiettivo del 15% di nuove case a costi calmierati. Si propongono piani urbanistici ispirati a modelli di Londra e Parigi, per evitare che l’espansione urbana lasci fuori alcune fasce di popolazione. La questione riguarda la gestione dello sviluppo senza escludere chi contribuisce quotidianamente alla vita cittadina.

Ogni città che cresce porta con sé la stessa sfida: continuare ad andare avanti, senza escludere chi la fa funzionare ogni giorno. Milano questa sfida deve affrontarla. Ora. L’unica vera metropoli d’Italia continua ad attrarre investimenti, lavoro e opportunità, "ma il costo delle case rende sempre più difficile restare per studenti, giovani coppie e lavoratori. È qui che si misura una parte decisiva del suo futuro". Ne è certo il presidente di Assoimmobiliare, Davide Albertini Petroni. E per farlo, spiega, "Milano deve dotarsi di una strategia abitativa di lungo periodo, capace di aumentare l’offerta, dare certezze agli investimenti e rendere davvero accessibile una quota significativa di nuove abitazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ricette contro la città che esclude. Milano da sola non basta più: 15% di nuove case a costi calmierati e piani seri come a Londra e Parigi

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