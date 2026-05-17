Spettacolo di euritmia dell' Eurythmeum Roma Ensemble

Sabato 23 maggio 2026 alle ore 20.30 si terrà uno spettacolo di euritmia organizzato dall'Eurythmeum Roma Ensemble. L’evento si svolgerà in una location non specificata e vedrà la rappresentazione di una performance di questa forma artistica. L’Eurythmeum Roma Ensemble è responsabile della cura e dell’allestimento dello spettacolo, che prevede l’esecuzione di movimenti coreografici e tecniche di euritmia. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento durerà circa un’ora.

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