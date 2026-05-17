Spettacolo di euritmia dell' Eurythmeum Roma Ensemble
Sabato 23 maggio 2026 alle ore 20.30 si terrà uno spettacolo di euritmia organizzato dall'Eurythmeum Roma Ensemble. L’evento si svolgerà in una location non specificata e vedrà la rappresentazione di una performance di questa forma artistica. L’Eurythmeum Roma Ensemble è responsabile della cura e dell’allestimento dello spettacolo, che prevede l’esecuzione di movimenti coreografici e tecniche di euritmia. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento durerà circa un’ora.
Splendido spettacolo di euritmia sabato 23 maggio 2026 alle ore 20.30 a cura dell'Eurythmeum Roma Ensemble. Aperta a tutti a offerta libera e consapevole.Da oltre vent'anni esiste a Roma l'Eurythmeum Roma ETS, conosciuto anche come Il Gruppo Artistico Romano — Amici dell'Euritmia (fondato nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Arriva al Jazz Club l’Ensemble Kuraia con uno spettacolo musicale tra innovazione e interdisciplinaritàDomenica 29 alle 21, per la rassegna Serico Tonale a cura di Istantanea, si esibisce l’Ensemble Kuraia.
Firenze, concerto dell’Ensemble Michelangelo nel segno di Bach e PucciniFirenze, 29 aprile 2026 - Dall’intimità bachiana ai valzer di Strauss, dagli intermezzi italiani alle suggestioni nordiche di Sibelius e Cajkovskij.