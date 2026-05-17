Spettacolo di euritmia dell' Eurythmeum Roma Ensemble

Da padovaoggi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio 2026 alle ore 20.30 si terrà uno spettacolo di euritmia organizzato dall'Eurythmeum Roma Ensemble. L’evento si svolgerà in una location non specificata e vedrà la rappresentazione di una performance di questa forma artistica. L’Eurythmeum Roma Ensemble è responsabile della cura e dell’allestimento dello spettacolo, che prevede l’esecuzione di movimenti coreografici e tecniche di euritmia. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento durerà circa un’ora.

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Splendido spettacolo di euritmia sabato 23 maggio 2026 alle ore 20.30 a cura dell'Eurythmeum Roma Ensemble.  Aperta a tutti a offerta libera e consapevole.Da oltre vent'anni esiste a Roma l'Eurythmeum Roma ETS, conosciuto anche come Il Gruppo Artistico Romano — Amici dell'Euritmia (fondato nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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