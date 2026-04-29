Firenze concerto dell’Ensemble Michelangelo nel segno di Bach e Puccini

A Firenze, il concerto dell’Ensemble Michelangelo si è svolto il 29 aprile 2026, proponendo un programma che spaziava dalle composizioni di Bach ai valzer di Strauss. La serata ha incluso anche intermezzi italiani, oltre a brani ispirati alle sonorità nordiche di Sibelius e Cajkovskij. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico di appassionati di musica classica, con l’ensemble che ha eseguito diverse opere nella cornice di un teatro cittadino.

Firenze, 29 aprile 2026 - Dall’intimità bachiana ai valzer di Strauss, dagli intermezzi italiani alle suggestioni nordiche di Sibelius e Cajkovskij. Un mosaico di epoche e atmosfere, ma anche un’antologia del sentimento, quelli che l’Ensemble Michelangelo proporrà venerdì primo maggio alla Chiesa di Santa Felicita a Firenze, nell’ambito della stagione 2026 di Toscana Classica. La formazione allinea Marco Lorenzini e Lucia Maggi ai violini, Alessandro Morelli alla viola, Jacopo Luciani al violoncello e Patrizia Pinto all’arpa: musicisti di grande esperienza e giovani eccellenze, come nel Dna di Toscana Classica, associazione nata proprio con l’obiettivo di concedere spazi e opportunità alle nuove leve.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, concerto dell’Ensemble Michelangelo nel segno di Bach e Puccini Notizie correlate Firenze, al via nel segno di Bach la stagione dell’Orchestra da Camera FiorentinaFirenze, 7 marzo 2026 - Il primo corno dei Berliner Philharmoniker Stefan Dohr e, dall’Orchestra del Teatro alla Scala, il primo violino Francesco... Leggi anche: Firenze, Duettango in concerto nel segno di Piazzolla Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: MERCOLEDÌ MUSICALI, da mer 22/4 al 19/6 a Firenze tona il festival di musica per organo: tra gli ospiti Jan Vermeire, Javier Artigas Pina, Johannes Skudlik - ingresso libero; Mercoledì con l’organo. La rassegna riparte sulle note di Handel; Firenze | Mercoledì Musicali tornano con 16 concerti. Galleria dell’Accademia, concerto di Vinicio Capossela per la rassegna su MichelangeloFirenze, 25 giugno 2025 - La risposta entusiasta del pubblico e l’ampia partecipazione agli eventi hanno segnato il successo della prima parte de L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025, ... lanazione.it Un viaggio tra arte e musica dove la Cappella Sistina prende vita su un maxi-schermo LA CAPPELLA SISTINA E BACH Il 12 maggio 2026 al @teatroghione le opere di Michelangelo si animano. Entrano in dialogo con il suono, si trasformano, prendono vita. - facebook.com facebook