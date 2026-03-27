Arriva al Jazz Club l’Ensemble Kuraia con uno spettacolo musicale tra innovazione e interdisciplinarità

Domenica 29 alle 21, presso il Jazz Club, si terrà un concerto dell’Ensemble Kuraia nell’ambito della rassegna Serico Tonale organizzata da Istantanea. L’evento propone uno spettacolo musicale che unisce elementi di innovazione e interdisciplinarità, attirando un pubblico interessato a sperimentazioni sonore e performance artistiche. La serata rappresenta una delle tappe di questa serie di appuntamenti dedicati alla musica e alle arti visive.

Domenica 29 alle 21, per la rassegna Serico Tonale a cura di Istantanea, si esibisce l’Ensemble Kuraia. Fondato nel 1997 da María Eugenia Luc, il gruppo partecipa regolarmente a importanti festival e istituzioni tra Europa e America Latina, affermandosi come riferimento della musica contemporanea. La critica lo riconosce per l’eccellenza interpretativa, la solidità e l’alta qualità artistica. I suoi progetti uniscono innovazione e interdisciplinarità, con collaborazioni come quella con Yoko Ono. Attivo anche in ambito educativo e discografico, Kuraia promuove la musica contemporanea con programmi, commissioni e riconoscimenti internazionali. La biglietteria apre alle 19. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Arriva al Jazz Club l’Ensemble Kuraia con uno spettacolo musicale tra innovazione e interdisciplinarità Articoli correlati Da “Englishman" a "Roxanne”: un viaggio musicale tra i grandi successi di Sting al Miles Davis jazz clubUna serata dedicata al genio musicale di Sting, artista capace di fondere pop, rock e jazz con una raffinatezza unica. A Sanremo, i duetti svelano il contrasto tra innovazione musicale e tradizione spettacoloIl 27 febbraio 2026, al Teatro Ariston di Sanremo, si svolgerà la serata dedicata ai duetti, uno dei momenti più attesi della kermesse canora. Altri aggiornamenti su Jazz Club Temi più discussi: Viaggio nella musica brasiliana, dalla bossa nova al samba: al Miles Jazz Club il sestetto Pura beleza; Lou Marini: Quella volta che con la Blues Brothers urlai wow a Jack Nicholson in platea; Buon compleanno al Biella Jazz Club: sessant’anni di storia in mostra; Undici formazioni artistiche per la nona edizione di Jazz Club Network. Catania, Max Ionata in quartetto al Monk Jazz Club: due serate con il sax tenore che ha fatto scuolaIl sassofonista Max Ionata protagonista al Monk Jazz Club di Catania con un quartetto d’eccezione. Due serate tra improvvisazione, standard e composizioni originali. corrieretneo.it The Jazz Club Network, in Sardegna arriva la grande musicaPartenza col botto per la nuova edizione di The Jazz Club Network 2023, ottava edizione della rassegna firmata CeDAC e realizzata dal Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna ... unionesarda.it SABATO 4 APRILE – OMAGGIO A SADE Miles Jazz Club – Via Albanese 5, Palermo cena alla carta dalle ore 20 in poi concerto ore 21,30 Prenotazioni per la cena al whatsapp : 391 436 1644 Un viaggio elegante, sensuale e senza tempo nella - facebook.com facebook