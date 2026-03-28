Due uomini sono stati arrestati a Giugliano dopo aver effettuato numerose spese con carte di pagamento rubate. Gli investigatori hanno intercettato messaggi di testo che indicavano pagamenti sospetti, portando così all’individuazione dei sospetti. I due si trovavano in trasferta e avevano compiuto diverse operazioni fraudolente, che hanno portato al loro fermo.

Una giornata di relax al maneggio si trasforma in pochi minuti in un incubo. A tradire i ladri, però, sono stati proprio quegli sms che segnalavano pagamenti sospetti. È domenica 22 marzo, ora di pranzo, quando ignoti entrano in azione nel parcheggio di un maneggio in via Licola Mare, a Giugliano. Tra famiglie e bambini, due donne ricevono sul telefono una serie di notifiche: pagamenti contactless da circa 20 euro l’uno, ripetuti nel giro di pochi minuti. Capiscono subito che qualcosa non va e corrono alle auto: i vetri sono stati infranti e dalle vetture sono sparite borse firmate con all’interno portafogli, auricolari e oggetti per un valore complessivo di circa 4mila euro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, spese a raffica con carte rubate: traditi dagli sms, arrestati ladri seriali in trasferta

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