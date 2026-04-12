Meno auto e moto più elettronica | come cambia la spesa dei ferraresi sui beni durevoli

Nel 2025, la spesa complessiva per beni durevoli in Emilia-Romagna si è fermata a 7,12 miliardi di euro, registrando una diminuzione dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati disponibili, nel territorio di Ferrara si è osservata una riduzione degli acquisti di auto e moto, mentre si è registrato un aumento degli acquisti di dispositivi elettronici. Questi cambiamenti riflettono una tendenza generale verso prodotti tecnologici e meno veicoli motorizzati.

Nel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. L’Osservatorio Annuale Consumi di Findomestic, giunto alla 32esima edizione, evidenzia un calo più contenuto rispetto alla media nazionale (-2,1%) e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Beni durevoli, Rimini ultima in regione per spesa. Ma non si rinuncia ai motoveicoliNel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Beni durevoli, a Parma tengono mobili e auto usate: frena l'auto nuovaPer l’Osservatorio Annuale sui Consumi Findomestic, Parma chiude il 2025 con 729,1 milioni di euro di spesa in beni durevoli, trentesimo valore...