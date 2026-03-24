La Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il sequestro dei telefoni di Nicolò Palermo, Antonio Ianaro, Donato D’Agostino e Osvaldo Masone, tutti coinvolti nel tentato omicidio del giovane Gaetano Cusano, 17 anni di Vitulano, assistito dall’Avvocato Antonio Leone. La decisione arriva accogliendo il ricorso degli avvocati Vittorio Fucci, Francesco Altieri, Sergio Rando, Michele Russo, Luca Russo, Fabio Russo e Camillo Cancellario. Questo è il secondo provvedimento favorevole per Palermo (avvocati Vittorio Fucci e Francesco Altieri) da parte della Cassazione. Solo lo scorso mese, infatti, la Suprema Corte aveva annullato il provvedimento del Riesame che confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disponendo un nuovo giudizio davanti a una nuova sezione del Tribunale del Riesame di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spedizione punitiva, dissequestro dei cellulari per i primi quattro arrestati: la Cassazione accoglie il ricorso dei legali

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