Spedizione punitiva a Montesarchio | quattro giovani a processo per tentato omicidio

Quattro giovani sono stati portati a processo a Montesarchio con l'accusa di aver preso parte a una spedizione punitiva che si è conclusa con un tentato omicidio. La decisione è arrivata dopo le indagini condotte dal pubblico ministero e dalla polizia, che hanno raccolto elementi sufficienti a formalizzare l'imputazione. Il processo si è aperto di recente davanti al giudice per le indagini preliminari.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Maria Di Carlo, ha disposto il giudizio immediato nei confronti dei quattro giovani coinvolti nell’aggressione che lo scorso ottobre ha visto vittima il minorenne Gaetano Cusano, soccorso d’urgenza e trasportato all’Ospedale S. Pio di Benevento dopo aver riportato gravi lesioni. I destinatari del provvedimento sono Nicolò Palermo, 19 anni, Donato D’Agostino, 19 anni, Osvaldo Masone jr, 18 anni, tutti attualmente in carcere, e Antonio Ianaro, 20 anni, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La decisione segue la richiesta di giudizio immediato avanzata... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spedizione punitiva a Montesarchio: quattro giovani a processo per tentato omicidio Articoli correlati Spedizione punitiva a Paternò, 5 arresti per tentato omicidio aggravato dal metodo mafiosoOltre 50 carabinieri del Comando provinciale di Catania stanno dando esecuzione, dalle prime ore della mattina, a un’ordinanza di custodia cautelare... Spedizione punitiva a Sesto Calende: arrestato ricercato per il duplice tentato omicidioContinuano le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Gallarate sul tentato omicidio di cui è rimasto vittima nella notte dell’Epifania un 27enne...