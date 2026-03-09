Recentemente, abbiamo deviato un asteroide nello spazio, un'operazione che ha richiesto la collaborazione di diverse agenzie spaziali. Nel frattempo, sulla Terra, le autorità non sono riuscite a fermare i droni che sorvolano le aree civili. La situazione attuale vede un mondo in piena agitazione, con tensioni geopolitiche che si intensificano e un clima di crescente insicurezza.

Stiamo vivendo dentro la distopia di una guerra mondiale, geopolitica impazzita, terrore di attentati, civili bombardati, e la povera Ucraina che è passata in secondo piano e continua a essere bombardata da Putin più di prima, e però vi do una piccola notizia astronomica che non c’entra e al contempo c’entra: l’umanità ha modificato davvero l’orbita di un corpo celeste, non per sbaglio, l’ha fatto apposta e con un certo successo. Non vi aspettate un asteroide diretto verso la Terra, una cosa più piccola e che però può avere sviluppi futuri di prevenzione cosmica per non fare la fine dei dinosauri (i quali comunque ci sono stati per 165 milioni di anni, noi come specie dubito arriveremo neppure a un altro migliaio se va avanti così). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Abbiamo deviato un asteroide nello spazio. Sulla Terra non riusciamo neppure a fermare i droni

Articoli correlati

Satellite Starlink alla deriva nello spazio, ha prodotto detriti che cadranno sulla TerraUn satellite Starlink è alla deriva nello spazio: non si conoscono le cause del guasto ma ha rilasciato una serie di detriti che vengono ora...

Virus e batteri lasciati nello spazio evolvono mutazioni sorprendenti: la scoperta al ritorno sulla TerraUn esperimento condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha dimostrato che la microgravità nello spazio induce molteplici mutazioni nei...