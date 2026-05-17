Spazi di confronto al femminile E antenne per prevenire la violenza

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del 2025, 206 donne hanno cercato supporto presso gli Spazi Donna di WeWorld a Milano, situati nei quartieri Corvetto e Giambellino. Questi spazi sono stati creati come punti di confronto dedicati alle donne, offrendo un luogo di ascolto e assistenza. La presenza di queste strutture mira anche alla prevenzione della violenza di genere, fornendo un punto di riferimento per chi ha bisogno di supporto o informazioni. I numeri indicano l’utilizzo crescente di questi servizi nel capoluogo lombardo.

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Nell’arco del 2025, 206 donne si sono rivolte agli Spazi Donna di WeWorld che si trovano a Milano: uno è al Corvetto, il secondo al Giambellino. La fascia più rappresentata ha dai 20 ai 50 anni. Dietro i numeri storie, background e bisogni diversi. "Sono luoghi di ascolto e confronto tra donne – spiega Chiara Castoldi, operatrice di Spazio Donna –. Il primo step è il colloquio individuale per capire le necessità. Si cercano di trovare insieme possibilità, partendo dalla donna che si interroga per capire dove e come deve attivarsi". Si mappa il territorio per conoscere i servizi, ci si confronta con professionisti, psicologi, pedagogisti, legali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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