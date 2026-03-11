La scuola è un ambiente di incontro tra persone di provenienze e culture diverse, dove si condividono valori e si sviluppano relazioni quotidiane. Per prevenire episodi di violenza, vengono adottate strategie che coinvolgono insegnanti, studenti e famiglie, con l’obiettivo di creare un contesto sicuro e rispettoso. L’attenzione si concentra su iniziative mirate a favorire il dialogo e la comprensione reciproca.

"La scuola, più di ogni altro luogo, è il luogo dell’accoglienza, dove si integrano diverse culture, diverse sensibilità, dove si diffonde il rispetto per i diversi punti di vista e approcci culturali. Ma è anche il luogo nel quale la violenza entra dall’esterno, con i problemi e le paure degli alunni, con i fatti di cronaca e della vita quotidiana, con il clima sociale complessivo". E’ quanto dicono i rappresentanti di Cobas Scuola che, per questi motivi, insieme al Centro Studi per la Scuola Pubblica (ente accreditato dal ministero) ha organizzato una giornata che vuole essere insieme informativa e formativa. Si tratta di un corso di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come prevenire la violenza nelle scuole

Articoli correlati

A Francavilla al Mare un progetto nelle scuole per educare all’affettività e prevenire la violenza di genereHa preso ufficialmente il via a Francavilla al Mare il progetto “Promuovere le pari opportunità: riconoscere e prevenire la violenza di genere”, un...

Corsi di autodifesa nelle scuole contro la violenza giovanile: ok dal consiglio regionaleApprovato con i voti della maggioranza un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia, contrario il centrosinistra I corsi di autodifesa nelle...

Prevenire la violenza, i segnali da riconoscere

Contenuti utili per approfondire Come prevenire la violenza nelle scuole

Temi più discussi: Aggressioni nei luoghi di lavoro e libera professione: come prevenire?; Come prevenire la violenza nelle scuole; Anelli (OMCeO Bari): Solidarietà ai medici aggrediti. La legge contro la violenza funziona, ma occorre lavorare sulla cultura. A Perugia il 12 marzo ribadiremo il ruolo dei medici come costruttori di pace; ‘Riconoscere per prevenire’, i commercianti vinciani contro la violenza di genere.

Il richiamo di papa Leone XIV: educare i giovani per fermare la violenza sulle donneIn una risposta pubblicata su Piazza San Pietro, papa Leone XIV parla della violenza contro le donne come di una forma di barbarie e rilancia la necessità di un'alleanza educativa per prevenire i femm ... notizie.it

8 marzo, Papa Leone: Violenza contro le donne è barbarie, non va mai giustificataLeggi su Sky TG24 l'articolo 8 marzo, Papa Leone: 'Violenza contro le donne è barbarie, non va mai giustificata' ... tg24.sky.it

Prevenire il glaucoma: visite precoci per salvaguardare la vista L’Unione ciechi e ipovedenti della provincia di Sondrio sensibilizza sulla patologia subdola e irreversibile, che colpisce soprattutto gli over 50. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Son - facebook.com facebook

#Referendum2026 La busta contenente le schede elettorali dovrà prevenire al Consolato entro le ore 16 di giovedì 19 marzo. Se non hai ricevuto il plico elettorale, puoi richiedere un duplicato: ambbeirut.esteri.it/it/news/dall_a… x.com