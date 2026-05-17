Sparò nell?hotel Excelsior per rapinare un turista | arrestato al Rione Traiano

Un uomo è stato arrestato al Rione Traiano dopo aver sparato nell’hotel Excelsior durante un tentativo di rapina a un turista. La Corte d’Appello aveva dichiarato la sua latitanza con un decreto, poiché il 30 marzo si era allontanato volontariamente dagli arresti domiciliari che stava scontando. L’indagine ha portato al suo fermo, che segue un episodio di violenza avvenuto in una struttura ricettiva della zona.

La Corte d’Appello, con un proprio decreto, lo aveva dichiarato latitante perché il 30 marzo scorso si era allontanato volontariamente dagli arresti domiciliari che stava scontando presso una cooperativa sociale in provincia di Torino, la “Gineprodue” di Scalenghe. Francesco Pio Salvati, 24 anni, è stato rintracciato ed arrestato ieri mattina dai carabinieri del rione Traiano mentre era a casa della madre. A Salvati che, ad agosto dello scorso anno, aveva partecipato con un complice ad una rapina armata iniziata sul lungomare e conclusasi nella hall dell’hotel Excelsior, è stata contestualmente notificata una ordinanza cautelare di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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