Rapina a mano armata nell' hotel Excelsior e poi la latitanza per sfuggire ai domiciliari | arrestato 30enne

I militari della stazione carabinieri del Rione Traiano hanno dato esecuzione a una ordinanza in materia cautelare di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Napoli – II Sez. Penale nei confronti di un soggetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Rapina a mano armata in un supermercato, due arresti

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