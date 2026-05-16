Napoli spari per rapinare turista all’Hotel Excelsior | arrestato il 33enne evaso dai domiciliari

A Napoli, un uomo di 33 anni è stato arrestato in relazione a una rapina avvenuta nell’agosto 2025 all’interno dell’Hotel Excelsior, situato sul lungomare. L’individuo era già in custodia domiciliare prima di essere catturato nuovamente. La rapina ha coinvolto un turista e si è verificata in un noto albergo della zona. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato il sospettato, che ora si trova in carcere.

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