Napoli spari per rapinare turista all’Hotel Excelsior | arrestato il 33enne evaso dai domiciliari
A Napoli, un uomo di 33 anni è stato arrestato in relazione a una rapina avvenuta nell’agosto 2025 all’interno dell’Hotel Excelsior, situato sul lungomare. L’individuo era già in custodia domiciliare prima di essere catturato nuovamente. La rapina ha coinvolto un turista e si è verificata in un noto albergo della zona. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato il sospettato, che ora si trova in carcere.
È stato arrestato a Napoli il 33enne napoletano ritenuto responsabile della violenta rapina avvenuta nell’agosto 2025 all’interno dell’Hotel Excelsior, sul lungomare partenopeo. L’uomo era evaso dagli arresti domiciliari in una comunità della provincia di Torino ed è stato rintracciato dai Carabinieri nell’abitazione della madre, nel quartiere Rione Traiano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 33enne avrebbe agito insieme a un complice durante la rapina a mano armata consumata nella nota struttura ricettiva di Napoli. I due avrebbero minacciato un ospite dell’hotel con una pistola, esplodendo anche un colpo d’arma da fuoco per poi impossessarsi di un orologio di lusso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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