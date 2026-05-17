Nell’ambito del calcio, l’allenatore ha annunciato che nei prossimi giorni avrà un colloquio con un dirigente di un'importante società. Ha anche dichiarato che si dedicherà a un’analisi personale e che deve migliorare le sue prestazioni. Inoltre, ha espresso il suo punto di vista sul ritiro, definendolo simile a una prigione e sottolineando il disagio dei giocatori durante questa fase. Queste dichiarazioni sono state fatte durante un'intervista pubblica, senza riferimenti a eventi specifici o nomi di persone.

Sarri sul suo futuro: «A me non ha parlato assolutamente nessuno. Come ogni allenatore vorrei avere più voce in capitolo» Conte apre il punto interrogativo sul proprio futuro: «Sarò sempre grato a De Laurentiis per aver allenato il Napoli, giusto fare chiarezza in modo sereno» Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spalletti: «Questa settimana parlerò con Elkann ma sarà un’analisi di me stesso, io devo presentare qualcosa in più»

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