Conferenza stampa Spalletti post Juve Fiorentina | Questa settimana parlerò con John Elkann ma sarà un’analisi di me stesso io devo presentare qualcosa in più di quanto fatto oggi

Dopo la partita tra Juventus e Fiorentina, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa in cui ha annunciato che questa settimana incontrerà il presidente della società. Ha spiegato che si tratterà di un confronto incentrato su una valutazione personale e sulle proprie prestazioni, sottolineando la necessità di presentare miglioramenti rispetto a quanto mostrato in campo durante la partita. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel contesto della 37ª giornata di Serie A 202526.

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