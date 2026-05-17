Conferenza stampa Spalletti post Juve Fiorentina | Questa settimana parlerò con John Elkann ma sarà un’analisi di me stesso io devo presentare qualcosa in più di quanto fatto oggi
Dopo la partita tra Juventus e Fiorentina, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa in cui ha annunciato che questa settimana incontrerà il presidente della società. Ha spiegato che si tratterà di un confronto incentrato su una valutazione personale e sulle proprie prestazioni, sottolineando la necessità di presentare miglioramenti rispetto a quanto mostrato in campo durante la partita. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel contesto della 37ª giornata di Serie A 202526.
di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Juve Fiorentina: le sue dichiarazioni dopo il match della 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato così in conferenza stampa dopo Juve Fiorentina, sfida valida per la 37ª giornata di Serie A 202526. PERSO CONTRO LA PRESSIONE – «Ha perso contro diverse cose. Sono state più di una, anche se questo fatto di non saper gestire, di non essere rimasti lucidi e dare continuità in un momento determinante come questo è la cosa che viene messa in risalto. Poca valutazione, poca testa che ragiona, che sa considerare, che sa rimanere lucida dentro gli episodi di scorrimento della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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