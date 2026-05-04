Spalletti a Rai Sport | Io non dormo tutta la settimana Dovremo essere cattivissimi con l’analisi nei nostri confronti

Dopo la partita contro la Juventus e il Verona, l’allenatore ha rilasciato dichiarazioni a Rai Sport. Ha affermato di non aver dormito tutta la settimana e ha detto che il team dovrà essere molto severo con le analisi sui propri errori. Le sue parole sono arrivate subito dopo il pareggio con gli scaligeri. Nessuna opinione o commento personale, solo dichiarazioni sui fatti recenti.