Spalletti a Rai Sport | Io non dormo tutta la settimana Dovremo essere cattivissimi con l’analisi nei nostri confronti
Dopo la partita contro la Juventus e il Verona, l’allenatore ha rilasciato dichiarazioni a Rai Sport. Ha affermato di non aver dormito tutta la settimana e ha detto che il team dovrà essere molto severo con le analisi sui propri errori. Le sue parole sono arrivate subito dopo il pareggio con gli scaligeri. Nessuna opinione o commento personale, solo dichiarazioni sui fatti recenti.
di Francesco Spagnolo Spalletti subito dopo Juve Verona ha parlato ai microfoni di Rai Sport commentando in maniera molto dura il pareggio con gli scaligeri. Nel post partita di Juve Verona Luciano Spalletti ha parlato anche ai microfoni di Rai Sport. Le dichiarazioni del tecnico bianconero.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! PAROLE – « Io non dormo tutta la settimana, poi me lo definisca lei questo non poter dormire da che cosa dipende, però mi succede così, succederà così e poi si va a giocare la prossima partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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