Scartato dalla Juve lo vuole Spalletti | Comolli sborsa trenta milioni

Dopo essere stato messo da parte dalla Juventus, il giocatore è ora nel mirino di Spalletti, che ha chiesto il suo acquisto. Comolli deve pagare trenta milioni di euro per portarlo in squadra. La trattativa si è aperta dopo che il calciatore era stato considerato fuori dal progetto bianconero. La volontà dell’allenatore ha portato alla richiesta ufficiale di acquisto.

Ricci-Juventus, Spalletti lo vuole in regia: Comolli studia lo scambio con GattiLa Juventus ha individuato in Samuele Ricci il tassello mancante per completare il progetto tattico di Luciano Spalletti in vista del 2026.

SPALLETTI ALLA JUVE - Parodia

Pagina 1 | Gatti via dalla Juve? Macché, lo devono cacciare. Quelle parole erano uno scherzoIl padre del difensore che ha regalato il 3-3 a Spalletti nella gara contro la Roma: Sente questa società dentro, non ha mai voluto lasciarla. Mastica amaro perché vuole giocare ... tuttosport.com

