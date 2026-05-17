L’ultima partita giocata in casa si è conclusa con una sconfitta per la squadra, che ha perso 2-0 contro la Fiorentina all’Allianz Stadium. La sconfitta ha avuto ripercussioni sulla sua posizione in classifica, rendendo più difficile la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo l'incontro, l’allenatore ha commentato la prestazione della squadra, ammettendo di essere il primo responsabile dell’esito negativo. La partita ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati di calcio, con molte analisi sulla situazione attuale del club.

La Juventus cade in casa contro la Fiorentina, perde 2-0 all’Allianz Stadium e vede complicarsi in modo pesantissimo la corsa alla Champions League. A una giornata dalla fine, il sorpasso della Roma al quarto posto e lo scivolamento dei bianconeri al sesto rendono la sconfitta molto più di un semplice incidente: è il simbolo di un campionato vissuto sempre sul filo, tra illusioni di ripartenza e ricadute improvvise. Dopo la partita, Luciano Spalletti ha provato a difendere la squadra, ma le sue parole non cancellano la gravità del momento. Spalletti ha escluso il clima da resa definitiva, pur riconoscendo la durezza del risultato. “Non era la partita della vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Spalletti difende la Juve nel crollo Champions: “Il primo colpevole sono io”

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