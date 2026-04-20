Un noto conduttore televisivo ha espresso apprezzamento per la recente vittoria della squadra di calcio contro una formazione avversaria, sottolineando come la corsa alla qualificazione alla Champions League, inizialmente considerata difficile, sia ancora possibile. In particolare, ha elogiato l’allenatore della squadra e la prestazione dei giocatori durante la partita di ieri. La vittoria ha suscitato commenti positivi anche da parte di altri addetti ai lavori.

di Luca Fioretti Juve Bologna, arrivano i complimenti di Greggio: il noto conduttore televisivo esalta la bella vittoria di ieri e la rincorsa alla prossima Champions. La straordinaria vittoria maturata ieri all’Allianz Stadium ha generato un grandissimo entusiasmo tra i tantissimi appassionati. La Juventus ha superato brillantemente il Bologna al termine di 90 minuti giocati molto bene, regalando fortissime emozioni all’intera piazza. L’importante successo permette al gruppo di Spalletti di continuare a sognare traguardi estremamente prestigiosi e mantenere vivo l’obiettivo stagionale. Tra le numerose voci che hanno voluto celebrare l’ottima prova casalinga, spicca senza dubbio il pensiero di Ezio Greggio: il celebre volto dello spettacolo non ha nascosto la propria immensa soddisfazione per il brillante gioco espresso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Bologna, arrivano i complimenti di Ezio Greggio: «La corsa Champions sembrava un miraggio ma continua». Poi esalta Spalletti

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