Ezio Greggio ha commentato la decisione di annullare un gol durante una partita, rivolgendo una frecciatina a Koopmeiners. La sua battuta si riferisce al comportamento del giocatore o alla sua presenza in campo in quella circostanza. La frase mette in evidenza la reazione di Greggio alla verifica del gol e alla conseguente decisione dell'arbitro.

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© Juventusnews24.com - Ezio Greggio, frecciata a Koopmeiners: «Finalmente fa qualcosa, sì ci fa annullare il gol»

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