Spalletti con Koopmeiners Parisi nel tridente Viola | le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina
Per la partita tra Juventus e Fiorentina, si attendono alcune novità nelle formazioni. Spalletti dovrebbe schierare Vlahovic nel ruolo di attaccante, sfidando il suo passato con i bianconeri. Dall’altra parte, Vanoli potrebbe affidarsi a Piccoli nel tridente offensivo. A centrocampo, si ipotizza l’impiego di Koopmeiners per la Juventus e Parisi per la Fiorentina. Le probabili formazioni sono ancora in fase di definizione, ma queste sono le indicazioni più concrete in vista del fischio d’inizio.
Spalletti lancia Vlahovic che sfida il suo passato, Vanoli risponde con Piccoli: le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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