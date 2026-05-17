Spalletti con Koopmeiners Parisi nel tridente Viola | le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la partita tra Juventus e Fiorentina, si attendono alcune novità nelle formazioni. Spalletti dovrebbe schierare Vlahovic nel ruolo di attaccante, sfidando il suo passato con i bianconeri. Dall’altra parte, Vanoli potrebbe affidarsi a Piccoli nel tridente offensivo. A centrocampo, si ipotizza l’impiego di Koopmeiners per la Juventus e Parisi per la Fiorentina. Le probabili formazioni sono ancora in fase di definizione, ma queste sono le indicazioni più concrete in vista del fischio d’inizio.

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Spalletti lancia Vlahovic che sfida il suo passato, Vanoli risponde con Piccoli: le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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