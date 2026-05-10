Fiorentina-Genoa le ultime dai campi | Parisi nel tridente De Rossi lancia Zatterstrom

Nella sfida tra Fiorentina e Genoa, il tecnico dei viola ha optato per Parisi nel tridente offensivo, mentre De Rossi ha deciso di schierare Zatterstrom. A centrocampo, Vanoli si trova in bilico tra Brescianini e Mandragora, con quest’ultimo che potrebbe partire titolare. De Rossi deve ancora fare a meno di alcuni giocatori, senza ulteriori dettagli sulle assenze. La partita si avvicina e le scelte di formazione sono ancora da definire.

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Fiorentina e Genoa si preparano a scendere in campo per la 36ª giornata di Serie A 2025-26. Formazione praticamente fatta quella del Grifone con De Rossi che lancerà dal 1' il difensore Zatterstrom con capitan Vasquez che andrà in panchina. Vanoli ha invece un dubbio a centrocampo. Ecco le ultime sulle formazioni delle due squadre in vista della sfida delle 15. Buone notizie dall’infermeria: Vanoli recupera tutti tranne Kean e Lamptey. In attacco probabile il rientro di Parisi dal primo minuto a destra nel tridente, con Solomon a sinistra, mentre a centrocampo Brescianini è favorito su Mandragora per giocare insieme a Ndour e Fagioli. In difesa Pongracic-Ranieri coppia centrale con Dodo e Gosens sulle fasce.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina-Genoa, le ultime dai campi: Parisi nel tridente, De Rossi lancia Zatterstrom ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiorentina-Parma, le ultime dai campi: Vanoli col dubbio Kean. Emergenza in difesa per CuestaFiorentina e Parma si sfideranno domani, domenica 8 marzo (ore 15), per la 28ª giornata di Serie A. Roma-Fiorentina, le ultime dai campi: Dybala può partire dal 1', Koné c'è. Rientra GosensRoma e Fiorentina si preparano a scendere in campo per il posticipo della 35ª giornata di Serie A 2025-26, in programma alle 20.