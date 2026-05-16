A poche ore dal calcio d’inizio allo stadio, si fanno strada le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus e Fiorentina. L’allenatore dei viola ha un solo dubbio da risolvere prima di annunciare la formazione ufficiale. Le scelte tecniche e le possibili variazioni sono al centro dell’attenzione, mentre i tifosi aspettano di scoprire le decisioni finali in vista della partita. La sfida promette di essere combattuta e ricca di suspense, con le formazioni che si preparano a scendere in campo.

Vlahovic, il giocatore ha comunicato una cosa alla Juventus: il punto sul serbo e cosa succederà nei prossimi giorni – VIDEO Alisson, contatti fra il portiere e Spalletti. Il tecnico della Juve spinge per averlo. La posizione del brasiliano – VIDEO L’annuncio di Bernardo Silva sul futuro: «Voglio continuare a giocare ai massimi livelli. Ho una preferenza. Vedremo cosa succederà» Lewandowski lascia il Barcellona a zero: ora è ufficiale. Arriverà alla Juventus? Le ultimissime sul suo futuro Spalletti insiste per Pisilli, il tecnico della Juve vorrebbe il centrocampista in bianconero. La posizione della Roma – VIDEO Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Fiorentina: le ultime sulle scelte di Spalletti. C’è un solo dubbio

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